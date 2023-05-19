Елистратовъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1768
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Елистратовъ Прохоръ
Мать: Елистратова Татьяна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Елистратовъ Антонъ
Мать ребёнка: Елистратова Аксинья
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Елистратова Аксинья
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Елистратова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елистратова Аксинья