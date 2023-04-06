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Елистратовъ Тимофей

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1779

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Отец

1738 г.р.

Мать

1744 г.р.

Жена

Дети

1802 г.р.
1805 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Елистратовъ Прохоръ

Мать: Елистратова Татьяна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Елистратовъ Ефимъ

Мать ребёнка: $2

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Офимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: $2

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Офимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Офимья

Смерть
1831
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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