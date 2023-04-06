Елистратовъ Тимофей
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Елистратовъ Прохоръ
Мать: Елистратова Татьяна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Елистратовъ Ефимъ
Мать ребёнка: $2
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: $2
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Офимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Офимья
Смерть
1831