Башкирцева (Елистратова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирцева (Елистратова) Агафья

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Елистратовъ Прохоръ

Мать: Елистратова Татьяна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Башкирцевъ Семенъ

Отец ребёнка: Башкирцевъ Никифоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Башкирцевъ Никифоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Башкирцевъ Никифоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башкирцевъ Никифоръ

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