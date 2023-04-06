Башкирцева (Елистратова) Агафья
Место рождения
Дата рождения1766
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Елистратовъ Прохоръ
Мать: Елистратова Татьяна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Башкирцевъ Семенъ
Отец ребёнка: Башкирцевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Башкирцевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Башкирцевъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Башкирцевъ Никифоръ