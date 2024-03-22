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Савастьянъ

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Терентей

Мать: Катерина Тимофеева

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Савастьяновъ Филипъ

Мать ребёнка: Савастьянова Анна Михайлова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Савастьяновъ Абрамъ

Мать ребёнка: Савастьянова Анна Михайлова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Елистратова Татьяна

Мать ребёнка: Савастьянова Анна Михайлова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савастьянова Анна Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Савастьянова Ненила Иванова

Смерть
1791
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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