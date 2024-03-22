Савастьянъ
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Терентей
Мать: Катерина Тимофеева
Рождение ребёнка
1740
Сын: Савастьяновъ Филипъ
Мать ребёнка: Савастьянова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Савастьяновъ Абрамъ
Мать ребёнка: Савастьянова Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Елистратова Татьяна
Мать ребёнка: Савастьянова Анна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1791
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан