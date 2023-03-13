Сорокина Савастьянова Ненила Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Савастьянова Ненила Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

До 1779

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: Мухина, Баранова Авдотья

Отец ребёнка: Сорокинъ Михей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Сорокинъ Феклистъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Михей

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Сорокинъ Иванъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Михей

Рождение ребёнка
1741

Сын: Сорокинъ Фаддей

Отец ребёнка: Сорокинъ Михей

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Запрометова Февронья

Отец ребёнка: Сорокинъ Михей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савастьянъ

Смерть
До 1779
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