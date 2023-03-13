Сорокина Савастьянова Ненила Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиДо 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Мухина, Баранова Авдотья
Отец ребёнка: Сорокинъ Михей
Рождение ребёнка
1738
Сын: Сорокинъ Феклистъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Михей
Рождение ребёнка
1740
Сын: Сорокинъ Иванъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Михей
Рождение ребёнка
1741
Сын: Сорокинъ Фаддей
Отец ребёнка: Сорокинъ Михей
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Запрометова Февронья
Отец ребёнка: Сорокинъ Михей
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савастьянъ
Смерть
До 1779