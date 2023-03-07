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Сорокинъ Феклистъ

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Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Сорокинъ Михей

Мать: Сорокина Савастьянова Ненила Иванова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Сорокинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Сорокина Домна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Сорокина Домна

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Наталья Григорьева

Смерть
1794
Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
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