Сорокинъ Феклистъ
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Сорокинъ Михей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сорокинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Сорокина Домна
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Сорокина Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794