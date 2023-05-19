Сорокинъ Михей
Место рождения
Дата рождения1719
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Сорокинъ Кондратий
Мать: Сорокина Матрена
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Мухина, Баранова Авдотья
Мать ребёнка: Сорокина Савастьянова Ненила Иванова
Рождение ребёнка
1738
Сын: Сорокинъ Феклистъ
Мать ребёнка: Сорокина Савастьянова Ненила Иванова
Рождение ребёнка
1740
Сын: Сорокинъ Иванъ
Мать ребёнка: Сорокина Савастьянова Ненила Иванова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Сорокинъ Фаддей
Мать ребёнка: Сорокина Савастьянова Ненила Иванова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Запрометова Февронья
Мать ребёнка: Сорокина Савастьянова Ненила Иванова
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан