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Сорокинъ Михей

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1719

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Сорокинъ Кондратий

Мать: Сорокина Матрена

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Мухина, Баранова Авдотья

Мать ребёнка: Сорокина Савастьянова Ненила Иванова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Сорокинъ Феклистъ

Мать ребёнка: Сорокина Савастьянова Ненила Иванова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Сорокинъ Иванъ

Мать ребёнка: Сорокина Савастьянова Ненила Иванова

Рождение ребёнка
1741

Сын: Сорокинъ Фаддей

Мать ребёнка: Сорокина Савастьянова Ненила Иванова

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Запрометова Февронья

Мать ребёнка: Сорокина Савастьянова Ненила Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
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