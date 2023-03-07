Мухина, Баранова (Сорокина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухина, Баранова (Сорокина) Авдотья

Мухина, Баранова (Сорокина) Авдотья

avatar

Место рождения

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1738

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Сорокинъ Михей

Мать: Сорокина Савастьянова Ненила Иванова

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Мухинъ Петръ

Гурьевка
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Мухинъ Петръ

Рождение ребёнка
1769

Сын: Барановъ Корнила

Отец ребёнка: Барановъ Елисей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Мухинъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Рябова Оксинья

Отец ребёнка: Барановъ Елисей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Маврина Ирина

Отец ребёнка: Мухинъ Петръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Барановъ Абрамъ

Отец ребёнка: Барановъ Елисей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухинъ Петръ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close