Мухина, Баранова (Сорокина) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1738
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Сорокинъ Михей
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Мухинъ Петръ
Гурьевка
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Мухинъ Петръ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Барановъ Корнила
Отец ребёнка: Барановъ Елисей
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Мухинъ Петръ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Рябова Оксинья
Отец ребёнка: Барановъ Елисей
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Маврина Ирина
Отец ребёнка: Мухинъ Петръ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Барановъ Абрамъ
Отец ребёнка: Барановъ Елисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухинъ Петръ