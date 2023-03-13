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Мухинъ Петръ

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Место рождения

Гурьевка

Дата рождения

1728

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Мухинъ Антонъ Трофимовъ

Мать: не указана

Гурьевка
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Мухина, Баранова Авдотья

Гурьевка
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Мухина, Баранова Авдотья

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Мухина, Баранова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Маврина Ирина

Мать ребёнка: Мухина, Баранова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина, Баранова Авдотья

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