Мухинъ Петръ
Место рожденияГурьевка
Дата рождения1728
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Мухинъ Антонъ Трофимовъ
Мать: не указана
Гурьевка
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Мухина, Баранова Авдотья
Гурьевка
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Мухина, Баранова Авдотья
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Мухина, Баранова Авдотья
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Маврина Ирина
Мать ребёнка: Мухина, Баранова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина, Баранова Авдотья