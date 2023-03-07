Барановъ Абрамъ
Место рождения
Дата рождения1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Барановъ Елисей
Мать: Мухина, Баранова Авдотья
Рождение ребёнка
1800
Сын: Барановъ Степанъ
Мать ребёнка: Баранова Анна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Барановъ Павелъ
Мать ребёнка: Баранова Анна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Барановъ Емельянъ
Мать ребёнка: Баранова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Анна