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Барановъ Абрамъ

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1780

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Барановъ Елисей

Мать: Мухина, Баранова Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Сын: Барановъ Степанъ

Мать ребёнка: Баранова Анна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Барановъ Павелъ

Мать ребёнка: Баранова Анна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Барановъ Емельянъ

Мать ребёнка: Баранова Анна

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Анна

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