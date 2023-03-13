Баранова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Барановъ Степанъ
Отец ребёнка: Барановъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1812
Сын: Барановъ Павелъ
Отец ребёнка: Барановъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1814
Сын: Барановъ Емельянъ
Отец ребёнка: Барановъ Абрамъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барановъ Абрамъ