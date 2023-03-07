Барановъ Корнила
Место рождения
Дата рождения1769
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Барановъ Елисей
Мать: Мухина, Баранова Авдотья
Рождение ребёнка
1787
Сын: Барановъ Кузьма
Мать ребёнка: Баранова Авдотья
Рождение ребёнка
1790
Сын: Барановъ Ларионъ
Мать ребёнка: Баранова Авдотья
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Баранова Авдотья
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Баранова Авдотья
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Баранова Авдотья
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Баранова Авдотья
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Баранова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Авдотья