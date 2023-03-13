Баранова (Куликъ) Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Куликъ Андрей
Мать: Куликъ Ирина Никифорова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Барановъ Кузьма
Отец ребёнка: Барановъ Корнила
Рождение ребёнка
1790
Сын: Барановъ Ларионъ
Отец ребёнка: Барановъ Корнила
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Барановъ Корнила
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Барановъ Корнила
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Барановъ Корнила
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Барановъ Корнила
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Барановъ Корнила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барановъ Корнила