Баранова (Куликъ) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Куликъ) Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Куликъ Андрей

Мать: Куликъ Ирина Никифорова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Барановъ Кузьма

Отец ребёнка: Барановъ Корнила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Барановъ Ларионъ

Отец ребёнка: Барановъ Корнила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Барановъ Корнила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Барановъ Корнила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Барановъ Корнила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Барановъ Корнила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Барановъ Корнила

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барановъ Корнила

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