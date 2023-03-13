Куликъ Ирина Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Баранова Авдотья
Отец ребёнка: Куликъ Андрей
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Громова Пелагея
Отец ребёнка: Куликъ Андрей
Рождение ребёнка
1780
Сын: Куликъ Иванъ
Отец ребёнка: Куликъ Андрей
Рождение ребёнка
1782
Сын: Куликъ Илья
Отец ребёнка: Куликъ Андрей
Рождение ребёнка
1785
Сын: Куликъ Григорий
Отец ребёнка: Куликъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликъ Андрей