Куликъ Ирина Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликъ Ирина Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Баранова Авдотья

Отец ребёнка: Куликъ Андрей

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Громова Пелагея

Отец ребёнка: Куликъ Андрей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Куликъ Иванъ

Отец ребёнка: Куликъ Андрей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Куликъ Илья

Отец ребёнка: Куликъ Андрей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Куликъ Григорий

Отец ребёнка: Куликъ Андрей

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликъ Андрей

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