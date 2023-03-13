Куликъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Баранова Авдотья
Мать ребёнка: Куликъ Ирина Никифорова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Громова Пелагея
Мать ребёнка: Куликъ Ирина Никифорова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Куликъ Иванъ
Мать ребёнка: Куликъ Ирина Никифорова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Куликъ Илья
Мать ребёнка: Куликъ Ирина Никифорова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Куликъ Григорий
Мать ребёнка: Куликъ Ирина Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликъ Ирина Никифорова