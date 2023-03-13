Куликъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликъ Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Баранова Авдотья

Мать ребёнка: Куликъ Ирина Никифорова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Громова Пелагея

Мать ребёнка: Куликъ Ирина Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Куликъ Иванъ

Мать ребёнка: Куликъ Ирина Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Куликъ Илья

Мать ребёнка: Куликъ Ирина Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Куликъ Григорий

Мать ребёнка: Куликъ Ирина Никифорова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликъ Ирина Никифорова

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