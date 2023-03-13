Сорокина (Еловцева) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Еловцева) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Еловцевъ Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Сорокинъ Михей

Отец ребёнка: Сорокинъ Кондратий

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Сорокинъ Карпъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Кондратий

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Сорокинъ Алексей

Отец ребёнка: Сорокинъ Кондратий

Однодворцы, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокинъ Кондратий

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