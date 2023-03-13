Сорокина (Еловцева) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Еловцевъ Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Сорокинъ Михей
Отец ребёнка: Сорокинъ Кондратий
Рождение ребёнка
1723
Сын: Сорокинъ Карпъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Кондратий
Рождение ребёнка
1731
Сын: Сорокинъ Алексей
Отец ребёнка: Сорокинъ Кондратий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокинъ Кондратий