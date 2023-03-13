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Сорокина (Солодилова) Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Солодиловъ Иванъ

Мать: Солодилова Афимья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокинъ Феклистъ

Рождение ребёнка
1781

Сын: Сорокинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Феклистъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Сорокина) Стефанида

Отец ребёнка: Сорокинъ Феклистъ

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан

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