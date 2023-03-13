Сорокина (Солодилова) Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Солодиловъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сорокинъ Феклистъ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Сорокинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Феклистъ
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Сорокина) Стефанида
Отец ребёнка: Сорокинъ Феклистъ
Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан