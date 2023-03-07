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Солодиловъ Иванъ

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Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1703

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Солодиловъ Григорий

Мать: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Солодиловъ Федотъ

Мать ребёнка: Солодилова Афимья Семенова

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Сорокина Домна

Мать ребёнка: Солодилова Афимья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодилова Афимья Семенова

Смерть
1759
Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
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