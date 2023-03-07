Солодиловъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1703
Дата смерти1759
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Солодиловъ Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Солодиловъ Федотъ
Мать ребёнка: Солодилова Афимья Семенова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Сорокина Домна
Мать ребёнка: Солодилова Афимья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1759
Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан