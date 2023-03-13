Солодиловъ Федотъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Солодиловъ Иванъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Солодиловъ Романъ
Мать ребёнка: Лукерья Гаврилова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Бастрышка Ирина
Мать ребёнка: Лукерья Гаврилова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Солодиловъ Сергей
Мать ребёнка: Лукерья Гаврилова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Солодиловъ Карпъ
Мать ребёнка: Лукерья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Гаврилова
Смерть
1782