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Солодиловъ Федотъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Солодиловъ Иванъ

Мать: Солодилова Афимья Семенова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Солодиловъ Романъ

Мать ребёнка: Лукерья Гаврилова

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Бастрышка Ирина

Мать ребёнка: Лукерья Гаврилова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1764

Сын: Солодиловъ Сергей

Мать ребёнка: Лукерья Гаврилова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Солодиловъ Карпъ

Мать ребёнка: Лукерья Гаврилова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Гаврилова

Смерть
1782
Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
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