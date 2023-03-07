Бастрышка (Солодилова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрышка (Солодилова) Ирина

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Место рождения

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Солодиловъ Федотъ

Мать: Лукерья Гаврилова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Бастрышка Кузьма

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Бастрышка Андрей

Отец ребёнка: Бастрышка Кузьма

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ненила

Отец ребёнка: Бастрышка Кузьма

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Бастрышка Кузьма

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
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