Бастрышка (Солодилова) Ирина
Место рождения
Дата рождения1761
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Солодиловъ Федотъ
Мать: Лукерья Гаврилова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Бастрышка Кузьма
Рождение ребёнка
1787
Сын: Бастрышка Андрей
Отец ребёнка: Бастрышка Кузьма
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ненила
Отец ребёнка: Бастрышка Кузьма
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Бастрышка Кузьма