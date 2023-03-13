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Бокова Авдотья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Щербакова Зиновья

Отец ребёнка: Боковъ Герасимъ

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1748

Сын: Боковъ Андрей

Отец ребёнка: Боковъ Герасимъ

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Боковъ Герасимъ

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Боковъ Герасимъ

Рождение ребёнка
1759

Сын: Боковъ Петръ

Отец ребёнка: Боковъ Герасимъ

Рождение ребёнка
1762

Сын: Боковъ Потапъ

Отец ребёнка: Боковъ Герасимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боковъ Герасимъ

Смерть
1790
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан