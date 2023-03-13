Бокова Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Щербакова Зиновья
Отец ребёнка: Боковъ Герасимъ
Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1748
Сын: Боковъ Андрей
Отец ребёнка: Боковъ Герасимъ
Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Боковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Боковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1759
Сын: Боковъ Петръ
Отец ребёнка: Боковъ Герасимъ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Боковъ Потапъ
Отец ребёнка: Боковъ Герасимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боковъ Герасимъ
Смерть
1790
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан