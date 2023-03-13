Боковъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Боковъ Герасимъ
Мать: Бокова Авдотья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бокова Агрофена Яковлева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Бокова) Марина
Мать ребёнка: Бокова Агрофена Яковлева
Рождение ребёнка
1786
Сын: Боковъ Филимонъ
Мать ребёнка: Бокова Агрофена Яковлева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Боковъ Никита
Мать ребёнка: Бокова Агрофена Яковлева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Бокова) Агрофена
Мать ребёнка: Бокова Агрофена Яковлева
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Бокова) Татьяна
Мать ребёнка: Бокова Агрофена Яковлева