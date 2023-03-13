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Боковъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Боковъ Герасимъ

Мать: Бокова Авдотья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокова Агрофена Яковлева

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Бокова) Марина

Мать ребёнка: Бокова Агрофена Яковлева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Боковъ Филимонъ

Мать ребёнка: Бокова Агрофена Яковлева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Боковъ Никита

Мать ребёнка: Бокова Агрофена Яковлева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Бокова) Агрофена

Мать ребёнка: Бокова Агрофена Яковлева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Бокова) Татьяна

Мать ребёнка: Бокова Агрофена Яковлева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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