Бокова Агрофена Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Боковъ Петръ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Боковъ Филимонъ
Отец ребёнка: Боковъ Петръ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Боковъ Никита
Отец ребёнка: Боковъ Петръ
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Боковъ Петръ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Боковъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боковъ Петръ