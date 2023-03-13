Боковъ Герасимъ
Место рожденияДмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Дата рождения1722
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Боковъ Савелий
Мать: не указана
Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Щербакова Зиновья
Мать ребёнка: Бокова Авдотья Федорова
Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1748
Сын: Боковъ Андрей
Мать ребёнка: Бокова Авдотья Федорова
Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Бокова Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Бокова Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Боковъ Петръ
Мать ребёнка: Бокова Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Боковъ Потапъ
Мать ребёнка: Бокова Авдотья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бокова Авдотья Федорова
Смерть
1788
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан