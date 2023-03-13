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Боковъ Герасимъ

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Место рождения

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у

Дата рождения

1722

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Боковъ Савелий

Мать: не указана

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Щербакова Зиновья

Мать ребёнка: Бокова Авдотья Федорова

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1748

Сын: Боковъ Андрей

Мать ребёнка: Бокова Авдотья Федорова

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Бокова Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Бокова Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Боковъ Петръ

Мать ребёнка: Бокова Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Боковъ Потапъ

Мать ребёнка: Бокова Авдотья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокова Авдотья Федорова

Смерть
1788
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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