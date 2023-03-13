Щербакова (Бокова) Зиновья
Место рожденияДмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Дата рождения1747
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Боковъ Герасимъ
Мать: Бокова Авдотья Федорова
Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1774
Сын: Щербаковъ Ларионъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Тимофей
Рождение ребёнка
1777
Сын: Щербаковъ Самсонъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Тимофей
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Щербаковъ Тимофей
Рождение ребёнка
1786
Сын: Щербаковъ Борисъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаковъ Тимофей