Щербакова (Бокова) Зиновья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Бокова) Зиновья

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Место рождения

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Боковъ Герасимъ

Мать: Бокова Авдотья Федорова

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Рождение ребёнка
1774

Сын: Щербаковъ Ларионъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Тимофей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Щербаковъ Самсонъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Тимофей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Щербаковъ Тимофей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Щербаковъ Борисъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Тимофей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаковъ Тимофей

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