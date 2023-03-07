Щербаковъ Тимофей
Место рождения
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Щербаковъ Алексей
Рождение ребёнка
1774
Сын: Щербаковъ Ларионъ
Мать ребёнка: Щербакова Зиновья
Рождение ребёнка
1777
Сын: Щербаковъ Самсонъ
Мать ребёнка: Щербакова Зиновья
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Щербакова Зиновья
Рождение ребёнка
1786
Сын: Щербаковъ Борисъ
Мать ребёнка: Щербакова Зиновья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербакова Зиновья