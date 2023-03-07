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Щербаковъ Тимофей

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Щербаковъ Алексей

Мать: Щербакова Варвара Андреева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Щербаковъ Ларионъ

Мать ребёнка: Щербакова Зиновья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Щербаковъ Самсонъ

Мать ребёнка: Щербакова Зиновья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Щербакова Зиновья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Щербаковъ Борисъ

Мать ребёнка: Щербакова Зиновья

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Зиновья

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