Щербакова Варвара Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Щербаковъ Савелий
Отец ребёнка: Щербаковъ Алексей
Рождение ребёнка
1747
Сын: Щербаковъ Иевъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Алексей
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Щербаковъ Алексей
Рождение ребёнка
1749
Сын: Щербаковъ Тимофей
Отец ребёнка: Щербаковъ Алексей
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Щербаковъ Алексей
Рождение ребёнка
1755
Сын: Щербаковъ Ларионъ
Отец ребёнка: Щербаковъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербаковъ Алексей
Смерть
1791
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан