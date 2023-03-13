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Щербакова Варвара Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Щербаковъ Савелий

Отец ребёнка: Щербаковъ Алексей

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Щербаковъ Иевъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Алексей

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Щербаковъ Алексей

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Щербаковъ Тимофей

Отец ребёнка: Щербаковъ Алексей

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Щербаковъ Алексей

Рождение ребёнка
1755

Сын: Щербаковъ Ларионъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаковъ Алексей

Смерть
1791
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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