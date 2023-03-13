Щербаковъ Иевъ
Место рождения
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Щербаковъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Сын: Щербаковъ Лука
Мать ребёнка: Щербакова Варвара Игнатьева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Щербаковъ Денисъ
Мать ребёнка: Щербакова Варвара Игнатьева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Щербаковъ Иванъ
Мать ребёнка: Щербакова Варвара Игнатьева