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Щербаковъ Иевъ

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Щербаковъ Алексей

Мать: Щербакова Варвара Андреева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Варвара Игнатьева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Щербаковъ Лука

Мать ребёнка: Щербакова Варвара Игнатьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Щербаковъ Денисъ

Мать ребёнка: Щербакова Варвара Игнатьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Щербаковъ Иванъ

Мать ребёнка: Щербакова Варвара Игнатьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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