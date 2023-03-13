Щербакова Варвара Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Варвара Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1747 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаковъ Иевъ

Рождение ребёнка
1779

Сын: Щербаковъ Лука

Отец ребёнка: Щербаковъ Иевъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Щербаковъ Денисъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Иевъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Щербаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Щербаковъ Иевъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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