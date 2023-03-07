Щербаковъ Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаковъ Лука

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Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1779

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Щербаковъ Иевъ

Мать: Щербакова Варвара Игнатьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
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