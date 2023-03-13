Щербаковъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1718
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Щербаковъ Петръ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Сын: Щербаковъ Савелий
Мать ребёнка: Щербакова Варвара Андреева
Рождение ребёнка
1747
Сын: Щербаковъ Иевъ
Мать ребёнка: Щербакова Варвара Андреева
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Щербакова) Авдотья
Мать ребёнка: Щербакова Варвара Андреева
Рождение ребёнка
1749
Сын: Щербаковъ Тимофей
Мать ребёнка: Щербакова Варвара Андреева
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Щербакова) Марфа
Мать ребёнка: Щербакова Варвара Андреева
Рождение ребёнка
1755
Сын: Щербаковъ Ларионъ
Мать ребёнка: Щербакова Варвара Андреева