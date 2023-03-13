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Щербаковъ Алексей

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1718

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Щербаковъ Петръ

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Варвара Андреева

Рождение ребёнка
1740

Сын: Щербаковъ Савелий

Мать ребёнка: Щербакова Варвара Андреева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Щербаковъ Иевъ

Мать ребёнка: Щербакова Варвара Андреева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Щербакова) Авдотья

Мать ребёнка: Щербакова Варвара Андреева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Щербаковъ Тимофей

Мать ребёнка: Щербакова Варвара Андреева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Щербакова) Марфа

Мать ребёнка: Щербакова Варвара Андреева

Рождение ребёнка
1755

Сын: Щербаковъ Ларионъ

Мать ребёнка: Щербакова Варвара Андреева

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