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Боковъ Андрей

Место рождения

Дмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у

Дата рождения

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Боковъ Герасимъ

Мать: Бокова Авдотья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бокова Дарья Михайлова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Боковъ Ефимъ

Мать ребёнка: Бокова Дарья Михайлова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Боковъ Федоръ

Мать ребёнка: Бокова Дарья Михайлова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Боковъ Алексей

Мать ребёнка: Бокова Дарья Михайлова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Бокова) Елена

Мать ребёнка: Бокова Дарья Михайлова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Боковъ Гурей

Мать ребёнка: Бокова Дарья Михайлова

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Бокова) Марья

Мать ребёнка: Бокова Дарья Михайлова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Боковъ Евтей

Мать ребёнка: Бокова Дарья Михайлова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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