Боковъ Андрей
Место рожденияДмитревскоое Дворянское Терешка тожъ Симбирскаго у
Дата рождения1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Боковъ Герасимъ
Мать: Бокова Авдотья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бокова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Боковъ Ефимъ
Мать ребёнка: Бокова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Боковъ Федоръ
Мать ребёнка: Бокова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Боковъ Алексей
Мать ребёнка: Бокова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Бокова) Елена
Мать ребёнка: Бокова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Боковъ Гурей
Мать ребёнка: Бокова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Бокова) Марья
Мать ребёнка: Бокова Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Боковъ Евтей
Мать ребёнка: Бокова Дарья Михайлова