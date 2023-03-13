Бокова Дарья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боковъ Андрей
Рождение ребёнка
1778
Сын: Боковъ Ефимъ
Отец ребёнка: Боковъ Андрей
Рождение ребёнка
1780
Сын: Боковъ Федоръ
Отец ребёнка: Боковъ Андрей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Боковъ Алексей
Отец ребёнка: Боковъ Андрей
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Бокова) Елена
Отец ребёнка: Боковъ Андрей
Рождение ребёнка
1788
Сын: Боковъ Гурей
Отец ребёнка: Боковъ Андрей
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Бокова) Марья
Отец ребёнка: Боковъ Андрей
Рождение ребёнка
1791
Сын: Боковъ Евтей
Отец ребёнка: Боковъ Андрей