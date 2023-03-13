Бокова Дарья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокова Дарья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боковъ Андрей

Рождение ребёнка
1778

Сын: Боковъ Ефимъ

Отец ребёнка: Боковъ Андрей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Боковъ Федоръ

Отец ребёнка: Боковъ Андрей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Боковъ Алексей

Отец ребёнка: Боковъ Андрей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Бокова) Елена

Отец ребёнка: Боковъ Андрей

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Боковъ Гурей

Отец ребёнка: Боковъ Андрей

Архангельское, Архангельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Бокова) Марья

Отец ребёнка: Боковъ Андрей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Боковъ Евтей

Отец ребёнка: Боковъ Андрей

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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