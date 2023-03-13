(Бокова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Бокова) Акулина

(Бокова) Акулина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

1722 г.р.

Мать

1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Боковъ Герасимъ

Мать: Бокова Авдотья Федорова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close