Титова (Ковригина) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Ковригина) Дарія

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.03.1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1840

Отец: Ковригинъ Семенъ

Мать: Ковригина Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.04.1859

Муж: Титовъ Сергѣй

Рождение ребёнка
27.09.1862

Сын: Титовъ Григорій

Отец ребёнка: Титовъ Сергѣй

Александровка
Рождение ребёнка
1864

Сын: Титовъ Венидиктъ

Отец ребёнка: Титовъ Сергѣй

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Антипина Ирина

Отец ребёнка: Титовъ Сергѣй

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Суровцова Прасковья

Отец ребёнка: Титовъ Сергѣй

Рождение ребёнка
1873

Сын: Титовъ Александръ

Отец ребёнка: Титовъ Сергѣй

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