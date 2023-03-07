Титова (Ковригина) Дарія
Место рождения
Дата рождения01.03.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1840
Отец: Ковригинъ Семенъ
Мать: Ковригина Авдотья
Бракосочетание
26.04.1859
Муж: Титовъ Сергѣй
Рождение ребёнка
27.09.1862
Сын: Титовъ Григорій
Отец ребёнка: Титовъ Сергѣй
Александровка
Рождение ребёнка
1864
Сын: Титовъ Венидиктъ
Отец ребёнка: Титовъ Сергѣй
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Антипина Ирина
Отец ребёнка: Титовъ Сергѣй
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Суровцова Прасковья
Отец ребёнка: Титовъ Сергѣй
Рождение ребёнка
1873
Сын: Титовъ Александръ
Отец ребёнка: Титовъ Сергѣй