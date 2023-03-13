Титовъ Александръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Титовъ Сергѣй
Мать: Титова Дарія
Бракосочетание
05.07.1892
Жена: Титова Татіана
Рождение ребёнка
12.06.1893
Сын: Титовъ Петръ
Мать ребёнка: Титова Татіана
хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
07.06.1894
Сын: Титовъ Владиміръ
Мать ребёнка: Титова Татіана
хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1894
Сын: Титовъ Александръ
Мать ребёнка: Титова Татіана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Титовъ Федоръ
Мать ребёнка: Титова Татіана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Титова Татіана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Титовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Титова Татіана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анастасія
Мать ребёнка: Титова Татіана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Титовъ Иванъ
Мать ребёнка: Титова Татіана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Александра
Мать ребёнка: Титова Татіана