Титовъ Александръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титовъ Александръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Титовъ Сергѣй

Мать: Титова Дарія

Бракосочетание
05.07.1892

Жена: Титова Татіана

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.06.1893

Сын: Титовъ Петръ

Мать ребёнка: Титова Татіана

хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
07.06.1894

Сын: Титовъ Владиміръ

Мать ребёнка: Титова Татіана

хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1894

Сын: Титовъ Александръ

Мать ребёнка: Титова Татіана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Титовъ Федоръ

Мать ребёнка: Титова Татіана

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Титова Татіана

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Титовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Титова Татіана

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анастасія

Мать ребёнка: Титова Татіана

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Титовъ Иванъ

Мать ребёнка: Титова Татіана

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Александра

Мать ребёнка: Титова Татіана

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