Титовъ Сергѣй
Место рожденияАлександровка
Дата рождения03.09.1840
Дата смерти13.09.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1840
Отец: Титовъ Федоръ
Мать: Титова Авдотья
Александровка
Бракосочетание
26.04.1859
Жена: Титова Дарія
Рождение ребёнка
27.09.1862
Сын: Титовъ Григорій
Мать ребёнка: Титова Дарія
Александровка
Рождение ребёнка
1864
Сын: Титовъ Венидиктъ
Мать ребёнка: Титова Дарія
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Антипина Ирина
Мать ребёнка: Титова Дарія
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Суровцова Прасковья
Мать ребёнка: Титова Дарія
Рождение ребёнка
1873
Сын: Титовъ Александръ
Мать ребёнка: Титова Дарія
Смерть
13.09.1896
Причина смерти: от ушибов, полученных при падении с лошади