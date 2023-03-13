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Титовъ Сергѣй

Место рождения

Александровка

Дата рождения

03.09.1840

Дата смерти

13.09.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1840

Отец: Титовъ Федоръ

Мать: Титова Авдотья

Александровка
Бракосочетание
26.04.1859

Жена: Титова Дарія

Рождение ребёнка
27.09.1862

Сын: Титовъ Григорій

Мать ребёнка: Титова Дарія

Александровка
Рождение ребёнка
1864

Сын: Титовъ Венидиктъ

Мать ребёнка: Титова Дарія

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Антипина Ирина

Мать ребёнка: Титова Дарія

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Суровцова Прасковья

Мать ребёнка: Титова Дарія

Рождение ребёнка
1873

Сын: Титовъ Александръ

Мать ребёнка: Титова Дарія

Смерть
13.09.1896
Причина смерти: от ушибов, полученных при падении с лошади
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