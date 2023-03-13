Суровцова (Титова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Титовъ Сергѣй
Мать: Титова Дарія
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Шерстнева Евдокия
Отец ребёнка: Суровцовъ Федоръ
Бракосочетание
12.07.1892
Муж: Суровцовъ Федоръ
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1894
Дочь: Многина Анна
Отец ребёнка: Суровцовъ Федоръ
хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Суровцовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1898
Сын: Суровцовъ Петръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1900
Сын: Суровцовъ Федоръ
Отец ребёнка: Суровцовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1902
Сын: Суровцовъ Григорий
Отец ребёнка: Суровцовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1905
Сын: Суровцовъ Василий
Отец ребёнка: Суровцовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1906
Сын: Суровцовъ Василий
Отец ребёнка: Суровцовъ Федоръ
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Суровцовъ Федоръ