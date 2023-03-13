Суровцова (Титова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцова (Титова) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Титовъ Сергѣй

Мать: Титова Дарія

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Шерстнева Евдокия

Отец ребёнка: Суровцовъ Федоръ

Бракосочетание
12.07.1892

Муж: Суровцовъ Федоръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1894

Дочь: Многина Анна

Отец ребёнка: Суровцовъ Федоръ

хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Суровцовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1898

Сын: Суровцовъ Петръ

Отец ребёнка: Суровцовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1900

Сын: Суровцовъ Федоръ

Отец ребёнка: Суровцовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1902

Сын: Суровцовъ Григорий

Отец ребёнка: Суровцовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1905

Сын: Суровцовъ Василий

Отец ребёнка: Суровцовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1906

Сын: Суровцовъ Василий

Отец ребёнка: Суровцовъ Федоръ

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Суровцовъ Федоръ

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