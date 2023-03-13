Суровцовъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1869
Отец: Суровцовъ Карпъ
Мать: Суровцова Мавра
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Шерстнева Евдокия
Мать ребёнка: Суровцова Прасковья
Бракосочетание
12.07.1892
Жена: Суровцова Прасковья
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1894
Дочь: Многина Анна
Мать ребёнка: Суровцова Прасковья
хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Суровцова Прасковья
Рождение ребёнка
1898
Сын: Суровцовъ Петръ
Мать ребёнка: Суровцова Прасковья
Рождение ребёнка
1900
Сын: Суровцовъ Федоръ
Мать ребёнка: Суровцова Прасковья
Рождение ребёнка
1902
Сын: Суровцовъ Григорий
Мать ребёнка: Суровцова Прасковья
Рождение ребёнка
1905
Сын: Суровцовъ Василий
Мать ребёнка: Суровцова Прасковья
Рождение ребёнка
1906
Сын: Суровцовъ Василий
Мать ребёнка: Суровцова Прасковья
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Суровцова Прасковья