Суровцовъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцовъ Федоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Суровцовъ Карпъ

Мать: Суровцова Мавра

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Шерстнева Евдокия

Мать ребёнка: Суровцова Прасковья

Бракосочетание
12.07.1892

Жена: Суровцова Прасковья

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1894

Дочь: Многина Анна

Мать ребёнка: Суровцова Прасковья

хуторъ Петропавлоский
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Суровцова Прасковья

Рождение ребёнка
1898

Сын: Суровцовъ Петръ

Мать ребёнка: Суровцова Прасковья

Рождение ребёнка
1900

Сын: Суровцовъ Федоръ

Мать ребёнка: Суровцова Прасковья

Рождение ребёнка
1902

Сын: Суровцовъ Григорий

Мать ребёнка: Суровцова Прасковья

Рождение ребёнка
1905

Сын: Суровцовъ Василий

Мать ребёнка: Суровцова Прасковья

Рождение ребёнка
1906

Сын: Суровцовъ Василий

Мать ребёнка: Суровцова Прасковья

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Суровцова Прасковья

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