Суровцовъ Карпъ
Место рождения
Дата рождения24.05.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1846
Отец: Суровцовъ Андрей
Мать: Суровцова Прасковья
Бракосочетание
24.01.1865
Жена: Суровцова Мавра
Рождение ребёнка
08.10.1865
Сын: Суровцовъ Сергей
Мать ребёнка: Суровцова Мавра
Рождение ребёнка
1869
Сын: Суровцовъ Федоръ
Мать ребёнка: Суровцова Мавра
Рождение ребёнка
1877
Сын: Суровцовъ Николай
Мать ребёнка: Суровцова Мавра
Рождение ребёнка
1880
Сын: Суровцовъ Григорій
Мать ребёнка: Суровцова Мавра
Рождение ребёнка
1882
Сын: Суровцовъ Петръ
Мать ребёнка: Суровцова Мавра
Рождение ребёнка
1886
Сын: Суровцовъ Афонасій
Мать ребёнка: Суровцова Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Суровцова Мавра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суровцовъ Андрей
Мать ребёнка: Суровцова Мавра