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Суровцовъ Карпъ

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.05.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1846

Отец: Суровцовъ Андрей

Мать: Суровцова Прасковья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1865

Жена: Суровцова Мавра

Рождение ребёнка
08.10.1865

Сын: Суровцовъ Сергей

Мать ребёнка: Суровцова Мавра

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1869

Сын: Суровцовъ Федоръ

Мать ребёнка: Суровцова Мавра

Рождение ребёнка
1877

Сын: Суровцовъ Николай

Мать ребёнка: Суровцова Мавра

Рождение ребёнка
1880

Сын: Суровцовъ Григорій

Мать ребёнка: Суровцова Мавра

Рождение ребёнка
1882

Сын: Суровцовъ Петръ

Мать ребёнка: Суровцова Мавра

Рождение ребёнка
1886

Сын: Суровцовъ Афонасій

Мать ребёнка: Суровцова Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Суровцова Мавра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суровцовъ Андрей

Мать ребёнка: Суровцова Мавра

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