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Титовъ Григорій

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

27.09.1862

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1862

Отец: Титовъ Сергѣй

Мать: Титова Дарія

Александровка
Рождение ребёнка
1885

Сын: Титовъ Иванъ

Мать ребёнка: Титова Ирина

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
05.07.1892

Жена: Титова Ирина

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.01.1893

Сын: Титовъ Николай

Мать ребёнка: Титова Ирина

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
03.11.1894

Сын: Титовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Титова Ирина

хуторъ Петропавловскій
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Їустинія

Мать ребёнка: Титова Ирина

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