Титовъ Григорій
Место рожденияАлександровка
Дата рождения27.09.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1862
Отец: Титовъ Сергѣй
Мать: Титова Дарія
Александровка
Рождение ребёнка
1885
Сын: Титовъ Иванъ
Мать ребёнка: Титова Ирина
Бракосочетание
05.07.1892
Жена: Титова Ирина
Рождение ребёнка
20.01.1893
Сын: Титовъ Николай
Мать ребёнка: Титова Ирина
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
03.11.1894
Сын: Титовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Титова Ирина
хуторъ Петропавловскій
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Їустинія
Мать ребёнка: Титова Ирина