Титова (Самохина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Самохина) Ирина

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.04.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1863

Отец: Самохинъ Гавріилъ

Мать: Самохина (Фомина) Аксинія

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Титова) Їустинія

Отец ребёнка: Титовъ Григорій

Рождение ребёнка
1885

Сын: Титовъ Иванъ

Отец ребёнка: Титовъ Григорій

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
05.07.1892

Муж: Титовъ Григорій

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.01.1893

Сын: Титовъ Николай

Отец ребёнка: Титовъ Григорій

Рождение ребёнка
03.11.1894

Сын: Титовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Титовъ Григорій

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