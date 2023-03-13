Титова (Самохина) Ирина
Место рождения
Дата рождения20.04.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1863
Отец: Самохинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Титова) Їустинія
Отец ребёнка: Титовъ Григорій
Рождение ребёнка
1885
Сын: Титовъ Иванъ
Отец ребёнка: Титовъ Григорій
Бракосочетание
05.07.1892
Муж: Титовъ Григорій
Рождение ребёнка
20.01.1893
Сын: Титовъ Николай
Отец ребёнка: Титовъ Григорій
Рождение ребёнка
03.11.1894
Сын: Титовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Титовъ Григорій