Самохина (Фомина) Аксинія
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти13.07.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Фоминъ Ермолай
Мать: Фомина Авдотья
Бракосочетание
01.07.1851
Муж: Самохинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
28.05.1852
Сын: Самохинъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Самохинъ Гавріилъ
Михайловка
Рождение ребёнка
28.01.1854
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Самохинъ Гавріилъ
Михайловка
Рождение ребёнка
16.08.1856
Дочь: Наталія
Отец ребёнка: Самохинъ Гавріилъ
Михайловка
Рождение ребёнка
10.09.1858
Дочь: Самохина Надежда
Отец ребёнка: Самохинъ Гавріилъ
Михайловка
Рождение ребёнка
17.02.1861
Дочь: Андреева Еѵдокія
Отец ребёнка: Самохинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
20.04.1863
Дочь: Титова Ирина
Отец ребёнка: Самохинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
1866
Сын: Самохинъ Петръ
Отец ребёнка: Самохинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Никитина Агаѳія
Отец ребёнка: Самохинъ Гавріилъ
Смерть
13.07.1895
Отъ лихорадки