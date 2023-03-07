Самохина (Фомина) Аксинія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина (Фомина) Аксинія

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Дата смерти

13.07.1895

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Фоминъ Ермолай

Мать: Фомина Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.07.1851

Муж: Самохинъ Гавріилъ

Рождение ребёнка
28.05.1852

Сын: Самохинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Самохинъ Гавріилъ

Михайловка
Рождение ребёнка
28.01.1854

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Самохинъ Гавріилъ

Михайловка
Рождение ребёнка
16.08.1856

Дочь: Наталія

Отец ребёнка: Самохинъ Гавріилъ

Михайловка
Рождение ребёнка
10.09.1858

Дочь: Самохина Надежда

Отец ребёнка: Самохинъ Гавріилъ

Михайловка
Рождение ребёнка
17.02.1861

Дочь: Андреева Еѵдокія

Отец ребёнка: Самохинъ Гавріилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1863

Дочь: Титова Ирина

Отец ребёнка: Самохинъ Гавріилъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Сын: Самохинъ Петръ

Отец ребёнка: Самохинъ Гавріилъ

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Никитина Агаѳія

Отец ребёнка: Самохинъ Гавріилъ

Смерть
13.07.1895
Отъ лихорадки
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