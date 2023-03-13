Самохинъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Самохинъ Гавріилъ
Мать: Самохина Аксинія
Бракосочетание
01.07.1892
Жена: Самохина Марина
Рождение ребёнка
01.11.1892
Сын: Самохинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Самохина Марина
Рождение ребёнка
22.01.1895
Дочь: Ксенія
Мать ребёнка: Самохина Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувшинова Акулина
Мать ребёнка: Самохина Марина