Самохинъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохинъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Самохинъ Гавріилъ

Мать: Самохина Аксинія

Бракосочетание
01.07.1892

Жена: Самохина Марина

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.11.1892

Сын: Самохинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Самохина Марина

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.01.1895

Дочь: Ксенія

Мать ребёнка: Самохина Марина

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувшинова Акулина

Мать ребёнка: Самохина Марина

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