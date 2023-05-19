Самохина (Кулакова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохина (Кулакова) Марина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.07.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1866

Отец: Кулаковъ Евграфъ

Мать: Кулакова Марія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.07.1892

Муж: Самохинъ Петръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.11.1892

Сын: Самохинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Самохинъ Петръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.01.1895

Дочь: Ксенія

Отец ребёнка: Самохинъ Петръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кувшинова Акулина

Отец ребёнка: Самохинъ Петръ