Самохина (Кулакова) Марина
Место рождения
Дата рождения13.07.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1866
Отец: Кулаковъ Евграфъ
Мать: Кулакова Марія
Бракосочетание
01.07.1892
Муж: Самохинъ Петръ
Рождение ребёнка
01.11.1892
Сын: Самохинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Самохинъ Петръ
Рождение ребёнка
22.01.1895
Дочь: Ксенія
Отец ребёнка: Самохинъ Петръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кувшинова Акулина
Отец ребёнка: Самохинъ Петръ