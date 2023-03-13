Антипина (Титова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Титова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

12.10.1894

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Титовъ Сергѣй

Мать: Титова Дарія

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Агаѳія

Отец ребёнка: Антипинъ Сергѣй

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
1892

Сын: Антипинъ Ларіонъ

Отец ребёнка: Антипинъ Сергѣй

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
23.09.1894

Сын: Антипинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Антипинъ Сергѣй

хуторъ Покровскій
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипинъ Сергѣй

Смерть
12.10.1894
хуторъ Покровскій
Причина смерти: Отъ родовъ
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