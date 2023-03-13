Антипина (Титова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти12.10.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Титовъ Сергѣй
Мать: Титова Дарія
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Агаѳія
Отец ребёнка: Антипинъ Сергѣй
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
1892
Сын: Антипинъ Ларіонъ
Отец ребёнка: Антипинъ Сергѣй
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
23.09.1894
Сын: Антипинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Антипинъ Сергѣй
хуторъ Покровскій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипинъ Сергѣй
Смерть
12.10.1894
хуторъ Покровскій
Причина смерти: Отъ родовъ