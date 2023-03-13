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Антипинъ Сергѣй

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Антипинъ Григорій

Мать: Антипина Наталія

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Агаѳія

Мать ребёнка: Антипина Ирина

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
1892

Сын: Антипинъ Ларіонъ

Мать ребёнка: Антипина Ирина

село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
23.09.1894

Сын: Антипинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Антипина Ирина

хуторъ Покровскій
Бракосочетание
14.11.1894

Жена: Антипина Агаѳія

хуторъ Петропавловскій
Рождение ребёнка
22.09.1895

Сын: Антипинъ Александръ

Мать ребёнка: Антипина Агаѳія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипина Ирина

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