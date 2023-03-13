Антипинъ Сергѣй
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Антипинъ Григорій
Мать: Антипина Наталія
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Агаѳія
Мать ребёнка: Антипина Ирина
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
1892
Сын: Антипинъ Ларіонъ
Мать ребёнка: Антипина Ирина
село Ивановка, Покровской волости
Рождение ребёнка
23.09.1894
Сын: Антипинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Антипина Ирина
хуторъ Покровскій
Бракосочетание
14.11.1894
Жена: Антипина Агаѳія
хуторъ Петропавловскій
Рождение ребёнка
22.09.1895
Сын: Антипинъ Александръ
Мать ребёнка: Антипина Агаѳія
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антипина Ирина