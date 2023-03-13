Титова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Титовъ Александръ

Мать: Титова Татіана

Смерть
1911
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