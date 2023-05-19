Ковригина (Басалаева) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Басалаевъ Иванъ
Мать: Басалаева Устинья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Крыгина Анастасия
Отец ребёнка: Ковригинъ Семенъ
Рождение ребёнка
20.05.1835
Сын: Ковригинъ Алексей
Отец ребёнка: Ковригинъ Семенъ
Рождение ребёнка
01.08.1837
Сын: Ковригинъ Василій
Отец ребёнка: Ковригинъ Семенъ
Рождение ребёнка
01.03.1840
Дочь: Титова Дарія
Отец ребёнка: Ковригинъ Семенъ
Рождение ребёнка
13.03.1843
Дочь: Денисова Дарья
Отец ребёнка: Ковригинъ Семенъ
Рождение ребёнка
12.04.1847
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Ковригинъ Семенъ
Рождение ребёнка
03.04.1851
Сын: Ковригинъ Егоръ
Отец ребёнка: Ковригинъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковригинъ Семенъ