Ковригина (Басалаева) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригина (Басалаева) Авдотья

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1812

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Басалаевъ Иванъ

Мать: Басалаева Устинья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Крыгина Анастасия

Отец ребёнка: Ковригинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1835

Сын: Ковригинъ Алексей

Отец ребёнка: Ковригинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1837

Сын: Ковригинъ Василій

Отец ребёнка: Ковригинъ Семенъ

Рождение ребёнка
01.03.1840

Дочь: Титова Дарія

Отец ребёнка: Ковригинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1843

Дочь: Денисова Дарья

Отец ребёнка: Ковригинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1847

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Ковригинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.04.1851

Сын: Ковригинъ Егоръ

Отец ребёнка: Ковригинъ Семенъ

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковригинъ Семенъ

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