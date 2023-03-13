Ковригинъ Василій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригинъ Василій

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1837

Дата смерти

08.02.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1837

Отец: Ковригинъ Семенъ

Мать: Ковригина Авдотья

Рождение ребёнка
20.08.1872

Дочь: Самохина Васса

Мать ребёнка: Ковригина Анна Иванова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковригина Анна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Отставной унтеръ-офицеръ
Смерть
08.02.1906
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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