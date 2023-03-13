Ковригинъ Василій
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1837
Дата смерти08.02.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1837
Отец: Ковригинъ Семенъ
Мать: Ковригина Авдотья
Рождение ребёнка
20.08.1872
Дочь: Самохина Васса
Мать ребёнка: Ковригина Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковригина Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Отставной унтеръ-офицеръ
Смерть
08.02.1906